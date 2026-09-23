中美元首即将在华盛顿会晤前，台湾国防部官员说，台湾将继续与美国保持密切联系，推动对台军售按计划落实。

美国总统特朗普去年12月批准总值110亿美元（141亿新元）的对台军售案，规模为历来最大；但他今年5月访华后表示，另一项总值约140亿美元的军售案暂时搁置。路透社此前引述知情人士报道，中国大陆国家主席习近平预计将在本周与特朗普会面时，依据1982年中美联合公报，要求美国停止对台军售。

据路透社报道，台湾国防部副发言人乔福骏星期三（9月23日）在台南接受媒体采访时说，维护印度太平洋地区安全与稳定是“民主国家的共同利益”。他说：“美国政府和国会已多次表达对台湾自我防卫能力的支持。因此，我们将继续与美国战争部保持密切联系，推动军售按计划落实。”

目前，台湾总统赖清德已响应特朗普要求美国盟友增加国防开支的呼吁。美国是台湾最重要的武器供应国，台湾也自行研发潜艇、战斗机和远程导弹等武器。

台湾陆军星期三展示一款配备105毫米火炮的新型八轮装甲战斗车，并进行实弹射击演练，展示其作战能力。军方也展示了部分美制武器，包括洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）生产的“海马斯”多管火箭系统，但未进行实弹发射。