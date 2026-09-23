欧盟一份年度报告称，香港的高度自治以及市民享有的基本自由和权利持续受到侵蚀。香港政府和立法会分别发表声明，指报告内容不失、偏颇，并对此表达强烈不满和反对。

欧盟星期二（9月22日）发布第28份香港年度报告，回顾香港2025年的政治与经济发展。报告指出，在《香港国安法》实施五年之际，国安仍是香港的重要议题。针对民主派人士的审讯持续进行，包括法院去年12月裁定传媒大亨黎智英涉及国家安全及煽动罪名的指控成立。

报告称，国安案件使香港法治“严重承压”，并对审讯延误、长期审前羁押、反复单独囚禁，以及部分案件由指定法官审理、没有陪审团参与表示关注。报告也称，随着民主党和社会民主连线解散，香港的政治多元空间进一步收窄。

据港府新闻公报，香港政府和立法会发言人分别在星期三（9月23日）对此事作出回应，指《香港国安法》和《维护国家安全条例》均订明，维护国家安全须尊重和保障人权，居民依法享有言论、新闻、结社及集会等权利和自由，但“与其他地方一样，有关权利和自由并非绝对”。

发言人批评，这份报告片面引用数据扭曲事实，对港府一直以来坚定保障市民依法行使权利和自由的决心与工作，进行毫无根据的抹黑，并敦促欧盟尊重事实并遵从国际法和国际关系的基本准则，“立即停止干涉全属中国内政的香港事务，不要以双重标准抹黑和诋毁香港特区的实际情况”。

发言人说，香港是法治社会，司法机关依《基本法》独立行使审判权，不受任何干涉。刑事检控纯粹基于法律与可接纳证据，被告均享有公平审讯权利。

发言人还说，每个主权国家都有权制定维护国家安全的法律，均不会容许公职人员危害国家安全；欧盟自身有严格国家安全审查和效忠要求，却对香港立法会依法履职横加指责，是典型虚伪双标。