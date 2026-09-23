中国人工智能（AI）模型开发商股价星期三（9月23日）下跌。此前有报道称，中国监管机构因数据安全问题对深度求索（DeepSeek）和月之暗面（Moonshot AI）展开调查。

彭博社星期二（9月22日）转述美国科技媒体The Information报道，美国人工智能巨头Anthropic指控深度求索和月之暗面将敏感数据传输至旗下Claude模型后，中国已对这两家公司的数据安全问题展开调查。

The Information引述知情者报道，中国国家互联网信息办公室已派员前往两家公司的办公地点，约谈高管和员工，以评估数据泄露的严重程度。

The Information报道，中国政府担心，两家公司通过美国企业拥有的人工智能系统传输数据，可能导致中国军事、警务和企业的敏感数据暴露给美方，并违反中国的数据安全法规。

The Information的报道发布后，智谱AI和MiniMax在香港的股价都大跌。截至下午3时05分，智谱AI和MiniMax分别跌12.13%和跌6.15%。开发通义千问模型的阿里巴巴股价也下跌4.36%。

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其他自行开发人工智能模型的科技公司股价也下跌，其中小米和腾讯分别跌3.16%和2.44%。

这一事态进一步加剧投资者对中国人工智能企业可能面临更严格审查的担忧，目前围绕人工智能安全的争论持续升温。随着“习特会”临近，外界对双方就人工智能产业寻求达成协议的预期也在升温。

彭博社引述Gavekal Capital投资组合经理米罗诺夫（Leonid Mironov）说，投资者“担心”（afraid）北京可能加强对这一行业的审查。他说，由于审查范围仍不明确，并可能导致中国AI模型开发放缓，市场情绪已经转弱。