中国总理李强在世界技能大会开幕式上致辞时说，中国将加大投资于人力度，积极开展人工智能通识教育，帮助劳动者实现技能转型，促进就业。

新华社消息，李强星期三（9月23日）上午在上海出席世界技能大会开幕式。他致辞时指出，中国国家主席习近平在致第48届世界技能大赛的贺信中，阐明了中国支持世界技能运动发展的鲜明态度。本次大会以“技能照亮前程”为主题，李强结合中国实践分享三点体会。

第一，中国的发展成就中蕴含着突出的技能贡献。当前中国正在建设现代化产业体系，人才和技术的双向促进，为高质量发展注入源源不断动力。

第二，中国始终致力于培育劳动者技能优势。李强称，中国注重产业和技能深度融合，未来将紧跟产业发展需求，深入推进产教融合、校企合作，提升技能人才培养的针对性实效性。

中国也注重强化终身职业教育培训，未来将不断完善教育培训体系，支持更多劳动者在职业生涯中持续“充电”。李强指出，中国注重厚植技能成才的社会风尚，未来将持续营造崇尚技能的浓厚氛围，激励更多青年人热爱、投身技能。

李强也提到，新一轮科技革命和产业变革深刻重塑技能需求。各方应当因时应势，紧密协作，努力提升全球技能发展水平。

因此，中国要发展更有民生温度的技能，加大投资于人力度，积极开展人工智能通识教育，帮助劳动者实现技能转型，促进高质量充分就业。

李强也说，中国要发展更具创新活力的技能，前瞻布局高技能人才培养，完善新兴领域技能开发机制，激励引导更多技能人才投身创新活动。要发展更加开放包容的技能，建立更加紧密的国际技能交流合作机制，共建开放的技能生态。

李强称，中国愿同各方推动建设世界技能创新中心，拓展“一带一路”南南合作技能开发。

报道引述马来西亚总理安华、世界技能组织主席乌汉等在开幕式上致辞表示，各方愿同中方加强交流互鉴，让技能成为实现合作共赢的重要纽带。

报道指出，约1900名全球各界代表出席开幕式。

开幕式前，李强参观了世界技能博览会。中共上海市委书记陈吉宁、中国国务委员兼国务院秘书长吴政隆、国务委员谌贻琴参加上述活动。