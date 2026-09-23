中国公安部副部长杨维林表示，中国与东南亚国家开展联合执法，已显著改善当地电信网络诈骗形势。不过，国际刑警组织指出，诈骗集团正转向规模更小、更难追踪的据点，执法挑战仍然严峻。

综合彭博社和《柬中时报》报道，杨维林星期三（9月23日）在柬埔寨首都金边举行的打击网络诈骗国际会议上说，中国与柬埔寨持续加强执法合作，已缉捕陈志、李雄、刘忍等涉嫌参与电诈的幕后金主和组织者。

他也称，中国与缅甸有关部门合作，已彻底铲除缅甸东北部的大型电信诈骗窝点，并通过多年实践，探索出打击电诈的“中国方案”。

杨维林说，这一方案以人民为中心，着重完善工作机制、加强专业研究和技术能力、推动部门协作，并深化国际合作。

他强调，电诈已成为全球性问题，随着犯罪团伙跨境活动，组织化、专业化程度不断提高，已无法仅靠一国解决，呼吁各国进一步加强双边和多边合作，共同打击不断演变的电诈犯罪。

据柬埔寨内政部数据，过去一年多来，中柬持续开展联合反诈行动，中国协调数百架次包机，将数万名涉嫌电诈的中国公民从柬埔寨遣返回国。双方也对中方提供的多批重点涉案人员展开调查和抓捕。

被捕者包括太子集团董事长陈志。他今年1月在柬埔寨落网后被遣送回中国。美国此前也曾寻求逮捕陈志，并以涉嫌与网络诈骗有关为由制裁相关企业。

但彭博社指出，国际执法机构和人权监察组织警告，犯罪网络正迅速调整运作方式。随着柬埔寨和缅甸的大型诈骗园区遭到打击，部分犯罪集团转向分散经营，或将业务转移至西非和南亚。

国际刑警组织特遣队协调主管尼古拉斯·考特（Nicholas Court）在同一会议上说，过去两年，该组织与诈骗有关的通报数量增加了逾50%。

他指出，东南亚的诈骗中心正从大型园区转向更小、更难追踪的据点。这表明执法行动产生了效果，但按案件数量计算，诈骗仍是全球最主要的犯罪类型。

美中经济与安全审查委员会也表示，柬埔寨等国近期打击诈骗中心后，一些中国犯罪分子返回国内，开展规模较小、专门针对外国人的诈骗活动。

柬埔寨首相洪玛奈在会上呼吁国际社会避免相互指责、将问题政治化及采取单边胁迫措施，称这些做法会损害国家主权，削弱打击跨国犯罪所需的合作。柬埔寨此前曾指责泰国以打击网络犯罪为借口，非法越境侵入柬埔寨领土。