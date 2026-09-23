“习特二会”即将登场，台湾国安人士分析，如果美国延迟对台军售，将被中国大陆视为美国退出第一岛链的第一步，北京的意图是将美国逐步推向第二岛链。

据联合新闻网报道，国安人士分析，此次特习会，北京目的有三，包含美方降低在第一岛链的军事承诺（包含延迟对台湾军售），降低高科技安全标准（例如高标准的供应链安全、出口管制），以及对过剩产能的关切与反制。

国安人士指出，5月份的习特会后，中国大陆到目前为止采取了三波行动。首先，利用美国中期选举和多战场压力，借由对伊朗等威权国家的支持，升高美国因应国际事务的成本，创造美方在第一岛链让步的条件。

第二，北京以智库报告、学者投书等影响美国决策，呼应所谓“台日菲都带来麻烦”的叙事，让美国产生放弃第一岛链的心理，同时增加在第一岛链周边的施压，小步破坏现况。

第三，北京以对美产品采购、与威权国家相关的国际事务协调等空白支票，向美方开出“延迟对台军售、降低对岛链军事存在与安全承诺”的条件。

国安人士分析，如果美国延迟对台军售，将被北京视为美国退出第一岛链的第一步。北京的意图，是将美国逐步推向第二岛链。

美国总统特朗普去年12月批准总值110亿美元（141亿新元）的对台军售案，规模为历来最大。但他今年5月访华后表示，另一项总值约140亿美元的军售案暂时搁置。路透社此前引述知情人士报道，中国大陆国家主席习近平预计将在本周与特朗普会面时，依据1982年中美联合公报，要求美国停止对台军售。

据路透社报道，台湾国防部副发言人乔福骏星期三（9月23日）在台南接受媒体采访时说，维护印度太平洋地区安全与稳定是“民主国家的共同利益”。他说：“美国政府和国会已多次表达对台湾自我防卫能力的支持。因此，我们将继续与美国战争部保持密切联系，推动军售按计划落实。”