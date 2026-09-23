中国驻澳大利亚大使刘劲松说，中澳两国国情和发展阶段不同，但不同不是合作的障碍，反而可以激发合作火花，并呼吁双方保持开放包容、求同存异。

据中国驻澳洲大使馆官方微信公众号星期二（9月22日）消息，刘劲松在中澳火炬创新园10周年庆祝晚宴致辞时说，基于中国国家主席习近平2014年访澳的共识与成果，火炬创新园在中澳两国总理见证下启动，成为中国“火炬”创新模式在海外的首次实践。

他续指，10年来，火炬创新园先后开展了280多个合作项目，吸引140多家企业参与，累计形成约1.4亿澳元（1.27亿新元）的经济效应，覆盖了环境、新能源、生物医药、先进材料等多个方向。“我们看到，科技创新不仅向科学的深处探索，也向合作的广度拓展，让不同国家、不同领域的优势更好汇聚起来。”

刘劲松提到，这10年，中澳两国国内情况和外部环境都发生了不少变化，特别是近期双方科技交流合作受到一定冲击，面临不确定因素和挑战明显增大；如何减少影响合作的外部干扰，保持交流的互惠性、开放性和连续性，是双方需要共同面对的课题。

他说：“从科技创新，到亚太合作，有一条共同的逻辑：开放，是创新的土壤；创新，是发展的动力；合作，是把共同愿景变成共同成果的桥梁。”

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对于下一个10年，刘劲松说，希望中澳双方保持开放包容，求同存异；中澳两国国情不同、发展阶段不同，科技创新的路径本不必趋同，但“不同不是合作的障碍，恰恰可以擦出合作的火花”。