中国民政部称，县级以上婚姻登记机关实现婚姻家庭辅导室全覆盖，婚姻家庭辅导人员达1.8万人。

据央视新闻报道，在国务院新闻办公室星期三（9月23日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，民政部副部长舒惠好介绍优化婚姻管理服务的进展。

舒惠好介绍，婚姻家庭辅导室服务从简单调解拓展到新婚辅导、心理疏导、关系修复等。

舒惠好说，新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日正式施行以来，中国的婚俗新风更加深入，确定各层级婚俗改革实验单位2080家，建成户外颁证点1330个、公园等场所婚姻登记点525个、婚俗文化展示场所2045处，简约适度婚礼逐步成为新风尚。

“十五五”时期，民政部门将聚焦群众需求，进一步优化婚姻管理服务，在提升登记服务水平、拓展辅导服务供给、优化登记场所建设、培育文明婚俗风尚、规范婚介行业发展等五方面重点发力。