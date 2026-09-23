中国县级以上婚姻登记机关实现婚姻家庭辅导室全覆盖
中国民政部称，县级以上婚姻登记机关实现婚姻家庭辅导室全覆盖，婚姻家庭辅导人员达1.8万人。图为9月19日，“生生世世·为爱加冕”珠江琶醍婚恋地标落成暨集体颁证活动在广州市珠江琶醍啤酒文化创意艺术区举办。 （中新社）
中国民政部称，县级以上婚姻登记机关实现婚姻家庭辅导室全覆盖，婚姻家庭辅导人员达1.8万人。
据央视新闻报道，在国务院新闻办公室星期三（9月23日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，民政部副部长舒惠好介绍优化婚姻管理服务的进展。
舒惠好介绍，婚姻家庭辅导室服务从简单调解拓展到新婚辅导、心理疏导、关系修复等。
舒惠好说，新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日正式施行以来，中国的婚俗新风更加深入，确定各层级婚俗改革实验单位2080家，建成户外颁证点1330个、公园等场所婚姻登记点525个、婚俗文化展示场所2045处，简约适度婚礼逐步成为新风尚。
“十五五”时期，民政部门将聚焦群众需求，进一步优化婚姻管理服务，在提升登记服务水平、拓展辅导服务供给、优化登记场所建设、培育文明婚俗风尚、规范婚介行业发展等五方面重点发力。