台湾政府向菲律宾捐赠退役巡逻舰，据报已成为菲籍执法船只。中国大陆国台办对此评论称，台当局助纣为虐，丧失民族立场，令人不齿。

《联合报》报道，台湾外交部主导海巡署捐赠退役500吨级巡逻舰给菲律宾，菲海警队星期一（9月21日）宣布正式接收一艘61米船舰，将作为海警队训练舰。

报道引述专门追踪菲律宾武装部队信息的脸书专页报道上述信息。该专页发布的影像资料比对显示，这艘船是台海巡署退役的500吨级巡防舰。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（23日）在例行发布会上，就上述事件发表评论说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。两岸理应共同维护国家领土主权和海洋权益，维护中华民族的整体和根本利益。

她指民进党当局对日本、菲律宾宣布启动台湾以东海域划界谈判的侵权行径装聋作哑，不但不尽力保护岛内民众利益，反而助纣为虐，增大了台湾渔民权益受损的风险，丧失民族立场，令人不齿。

《联合报》上周三（16日）引述商用船舶追踪系统Vessel Finder报道，一艘名为“BLINGNO.1”的菲律宾籍执法船当日上午自高雄港出港测试。

报道称，按舰艇构型观察，这艘船舰完全符合台海巡署已退役的巡防救难舰“连江舰（CG125）”的构型。不过，《自由时报》引述船迷分析，相关船舰是已停航、预计今年退役的“金门舰”。