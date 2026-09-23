香港与新加坡竞逐富裕投资者和国际人才之际，香港财政司司长陈茂波说，香港将着重强化自身优势，不会靠不断加码税务优惠与新加坡展开恶性竞争。

据彭博社报道，陈茂波星期三（9月23日）受访时说：“我们不希望陷入逐底竞争，但同时必须保持竞争力。”

香港今年较早前建议扩大税务优惠，包括大幅扩大基金经理从投资利润中取得的分成，即“附带权益”的免税范围。新加坡随后推出类似优惠，以维持对基金经理的吸引力。

陈茂波说，港府正力争在今年内落实税务优惠。他指出，香港的优势还包括连接中国大陆市场、人才供应和生活素质。

香港特首李家超上周公布新的五年规划，提出巩固香港的国际金融中心地位，并加快科技投资。陈茂波说，毗邻深圳的北部都会区将在“未来一二十年”成为香港经济增长的重要引擎。

港府也正推动人民币在公共开支等领域更广泛使用。陈茂波说，此举可利用人民币较低的融资成本，但港府“无意”改变港元与美元的联系汇率制度。

谈及金融市场，陈茂波说，在首次公开募股活动大增后，吸引优质企业是改善市场流动性的关键。港府是否采取进一步监管行动，将视市场情况而定，但尽职审查、市场公信力和投资者信心仍是优先考量。

至于美国财政部长贝森特是否会出席下个月的亚太经济合作组织（APEC）财长会议，陈茂波没有证实，仅说港府“欢迎所有人”，目前仍在等待受邀者回复。