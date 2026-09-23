台湾在野的国民党主席郑丽文称，彰化县是国民党在中台湾布局的“滩头堡”，若失守可能影响未来10年的地方选举布局。她强调，国民党中央没有放弃彰化，并且每周会至少到当地辅选一次，力争守住这个关键选区。

据台湾《联合报》报道，郑丽文星期三（9月23日）说，彰化目前的党内整合“相当顺利”，面对选战中的各种问题，就是“兵来将挡，水来土掩，关关难过关关过”。国民党不仅没有放弃彰化，反而要全力“稳住、顾好、赢回来”。

郑丽文指出，彰化是台湾人口最多的县，也是国民党在中台湾地方版图的重要一环，台中、南投、彰化和云林环环相扣，“不能中间少一块彰化”。

她直指，如果彰化这次失守，加上国民党籍彰化县议长谢典霖一家卷入司法案件，国民党未来要重新拿回彰化可能更加困难，甚至可能影响未来10年的地方选举布局。

郑丽文因此将彰化形容为国民党在中台湾的“滩头堡”，称这场选战“牵一发而动全身”。她承诺，党主席未来每周至少要到彰化一次，“一定要顾牢牢”。

国民党中央此前征召魏平政参选彰化县长，但提名过程一度引发地方反弹。魏平政9月6日成立竞选总部时，郑丽文、台中市长卢秀燕等蓝营人士到场站台，现任彰化县长王惠美则缺席。曾争取党内提名的立委谢衣凤虽然到场，但没有上台助讲。

王惠美此前也曾公开表示，她曾就彰化县长提名向党中央和郑丽文提出意见，但未获充分重视。郑丽文则在魏平政竞选总部成立当天公开呼吁国民党彰化地方“家和万事兴”，希望党内团结。

谈到整体地方选举，郑丽文星期三称，国民党目前在部分县市仍有优势，但不能大意，并点名台北、新北等地选情存在变数。她以新北为例称，国民党参选人李四川虽然“仍有赢面”，但差距并不大。