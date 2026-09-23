中国科技巨头华为创始人任正非在广东深圳与东风汽车总经理冯长军会谈。双方联合打造的首款车型将于星期四（9月24日）上市。

东风汽车微信公号消息，冯长军星期二（22日）赴深圳，与任正非及华为高层代表会谈。双方围绕深化战略合作、产品技术协同创新等议题进行深入交流。

任正非提到，造车之本在于安全与品质，华为愿发挥所长，与东风共同打造经得起市场检验的智能汽车产品。

冯长军对此表示高度认同，并称双方在生态建设领域仍有广阔拓展空间，可携手电网探索车网互动可持续商业模式，并在车载通信技术、汽车与智慧交通、智慧城市融合等方向挖掘合作落地场景。

综合南方财经、大河财立方报道，活动现场，东风向华为赠送奕境X9车模。作为双方全栈原生融合打造的高端新能源品牌，奕境X9将于星期四正式上市。

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据悉，任正非近一年来常与中国国内头部车企会谈。据不完全统计，自去年8月以来，中国长安汽车集团、上汽集团、广汽集团等车企高层先后前往深圳，与任正非进行交流。