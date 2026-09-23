美国威胁从星期三（9月23日）起制裁继续为伊朗航空公司提供服务的外国企业后，伊朗航空公司仍继续执飞国际航班，其中马汉航空一架从德黑兰起飞的航班当天降落中国广州。

综合法新社和彭博社报道，航班追踪网站Flightradar24数据显示，这架马汉航空客机星期三降落在广州白云国际机场。不过，该航班并未出现在广州白云机场官方网站的航班信息中。

美国财政部长贝森特本星期警告，华盛顿将通过制裁措施，试图从星期三起在全球范围内关闭伊朗航空公司的运营。任何向伊朗航空公司提供降落、加油、售票及其他服务的外国机场运营商和企业，都可能“被排除在美元体系之外”。贝森特没有进一步说明具体实施方式。

不过，新限制措施生效数小时后，伊朗航空公司的国际航班仍在运行。Flightradar24一度显示，至少有六个从伊朗起飞的航班正在飞往海外，目的地包括中国上海、泰国曼谷和普吉岛，以及阿富汗喀布尔。

对于中国是否仍允许伊朗商业航班降落，中国外交部发言人郭嘉昆星期三在例行记者会上说：“中方的立场是一贯的，我们坚决反对没有国际法依据，未经联合国安理会授权的非法单边制裁。”

截至迪拜时间星期三清晨5时，伊朗第二大航空公司马汉航空至少有六个国际航班正在空中飞行，其中三个前往中国、两个前往泰国，另一个飞往阿富汗。伊朗瓦雷什航空和伊朗航空旅游公司的航班则飞往土耳其伊兹密尔。

自今年2月战争爆发以来，伊朗航空公司的国际航线网络已明显收缩。马汉航空上星期宣布无限期暂停所有往返土耳其和阿曼的航班。美国长期以马汉航空与伊朗伊斯兰革命卫队有关联为由，对这家公司实施制裁。