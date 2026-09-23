中国推动人工智能（AI）产业发展，但相关企业在股市上的表现日益分化：面向海外市场的企业受全球AI需求带动，以国内市场为重心的同行则受到激烈竞争拖累。

彭博社追踪30只海外营收占比较高的中国科技股的指数，今年以来上涨36%；更依赖国内销售的同类股票则上涨8%。

报道称，这种差距部分源于中国建设自主AI生态系统的努力。越来越多企业争夺国内市场，从晶片到机器人领域的价格战侵蚀了利润率；与此同时，全球对数据中心等AI基础设施的需求激增，为中国出口企业带来商机。

中信里昂证券亚洲电信及互联网研究董事总经理梁向奕说：“无论哪个行业，国内竞争都很激烈。这是最大的顾虑。如果产品能销往国际市场，利润率就高得多。”

中国AI出口热潮的主要受益者包括光学组件制造商中际旭创和新易盛。两家公司的海外营收占比均超过90%，股价今年以来各上涨约50%。

美国银行策略师上周在报告中指出，许多新兴市场基金更青睐受益于美国AI资本开支的中国出口企业，对中国AI本土化投资主题的配置比重则仍较低。

所谓“本土化”投资，是指押注以国内市场为重心的中国AI企业。近年来，这一投资主题受到国内价格战拖累。与电动车、外卖等行业类似，AI企业为争夺市场份额，竞相推出低价模型和应用，盈利能力因而承压。

相关企业的股价反映了这种压力。几乎全部营收都来自国内市场的中国AI晶片设计商摩尔线程，股价今年以来下跌约26%；国内营收占比超过90%的AI工具开发商商汤科技跌逾40%；海外营收占比不到5%的快手科技则下跌约52%。

不过，出口企业也面临地缘政治风险，因此仍有观察人士看好本土化投资。摩根士丹利分析师上周指出，无论即将举行的中美元首峰会结果如何，AI自主可控和半导体国产化仍是中国股票的结构性投资机会；AI基础设施、生物制药及其他涉及跨境业务的行业，则更容易受到地缘政治紧张局势再度升温的冲击。