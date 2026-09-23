一项研究显示，中国去年出口的绿色科技所减少的碳排放量，已超过英国全年的排放量。这凸显中国绿色科技产业蓬勃发展正对全球气候产生越来越大的影响。

据路透社报道，芬兰赫尔辛基能源与清洁空气研究中心 （CREA）联合创始人米尔利维尔塔（Lauri Myllyvirta）的分析显示，中国去年出口的电池、风力涡轮机、电动车以及太阳能电池板，合计减少了3.74亿吨二氧化碳排放。

整个生命周期来看，中国去年出口的绿色技术预计可减少约69亿吨二氧化碳排放，较2024年增加31%，相当于印度去年碳排放量的约两倍。

分析也显示，近三分之一的减排量来自对南亚出口的太阳能产品。巴基斯坦目前正经历太阳能产业快速增长，其太阳能发电占比已位居全球前列。

报道指出，中国既是全球最大的碳排放国，也是全球减排所需绿色技术的主要生产国和出口国。凭借大规模生产和低成本优势，中国的风力发电机、太阳能电池板、电池和电动车推动了发展中国家的相关进程。

根据中国海关数据，去年包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池和电动车在内的清洁技术出口价值1940亿美元（2478亿新元）。今年截至6月，出口额已达到1280亿美元。

尽管如此，这些出口所减少的排放量相对于全球碳排放规模仍然较小。根据数据库Our World in Data汇编，全球2024年碳排放量约为390亿吨。