台湾副总统萧美琴说，新兴科技带来机会，也伴随新的风险；台湾过去常被认为“重硬体、轻软体”，未来希望“软硬兼重”。

据台湾总统府新闻稿，萧美琴星期三（9月23日）接见2026 Tech GiCS第6届科技女婕思获奖队伍时说，科技领域不断推陈出新，年轻世代生长在这个年代，可以通过自身科学专业投入其中，创造新的技术，或将科技工具运用在社会不同领域，是令人期待且振奋的事。

她同时提醒，新兴科技与技术也会带来新的风险；目前国际上有人担忧AI在生物科技、机器人等领域的应用风险，主张加强管制；也有人认为AI将为人类带来长远贡献，不应限制各国竞争。萧美琴说，从个人隐私到企业、政府及军队的资讯安全，都可能受到AI发展影响，如何在防范风险的同时把握机会，值得思考。

谈到台湾科技发展，萧美琴说，过去很多人说台湾“重硬体、轻软体”，现在希望能够“软硬兼重”。她提到，台湾具有坚实的硬体基础，除了半导体之外，许多电子科技硬体制造也在全球关键供应链中扮演不可或缺角色，近年更让世界看到台湾亮眼成果。

她指出，在软体应用方面，政府提出“AI新十大建设”，其中一项就是希望扩大软体应用，协助百工百业数位转型，以因应当前国际经济环境。

萧美琴并称，国科会也提出相关前瞻计划，持续巩固及强化资安领域，包括发展量子密码（PQC）等；AI新十大建设也包含推动量子运算、矽光子及机器人等关键技术，期待未来有更多人才共同投入。