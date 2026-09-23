中国大陆国台办举行两岸中秋联谊活动，国台办主任宋涛批评，民进党政府在台湾推动“去中国化”，试图割断两岸历史文化联系；出席活动的国民党副主席李乾龙则呼吁台湾民众继续推动民间交流，“两岸关系越是困难，民间的交流越不能停”。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，国台办星期三（9月23日）在北京雁栖湖举办“2026年两岸同胞迎中秋联谊活动”，两岸嘉宾400多人出席，其中台湾各界代表、企业家及在北京的台湾民众约300人。

宋涛在开场致辞时说，北京将坚持一个中国原则和“九二共识”，深化两岸交流合作与融合发展，反对台独分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展，“推进祖国统一、民族复兴伟业”。

李乾龙说，他很高兴能代表国民党主席郑丽文出席活动，中秋节对两岸来说是一个非常重要的节日，“两岸同胞手足情深、血脉相同”。他重申，国民党坚持“九二共识”、反对台独，希望在共同政治基础上恢复两岸互信、扩大交流。

李乾龙也呼吁台湾民众继续充当两岸和平发展的桥梁，“多一份交流就少一份误解，多交一个朋友就扫除一道高墙，两岸关系越是困难，民间的交流越不能停。”

报道称，李乾龙尚未结束发言，媒体便被请离会场，直到活动尾声才获准重新入场。据悉，在李乾龙发言后，还有四名嘉宾分享自身看法，其中包括《早春晴朗》的编剧高小娴。

宋涛在总结致辞中批评民进党在台湾操纵“去中国化”，试图割断两岸历史文化联系，并称这种做法“数典忘祖、不得人心，必须坚决反对”。

宋涛说，两岸融合发展就是要让两岸同胞常来常往、走亲走近，让广大的台湾同胞在大陆学习、工作、生活越来越便利，日子越过越好。他称，“十五五”规划为台商台企在大陆发展提供机遇，国台办推出的对台“十项措施”也取得阶段性成果。

宋涛并称，“完成祖国统一，是同胞夙愿、民族大义”，大陆坚持以和平的方式实现祖国统一，同时有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的台独分裂图谋和行径，“捍卫国家的主权和领土完整”。