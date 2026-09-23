中国国家主席习近平星期三（9月23日）下午赴美展开三天国事访问，预计在当地时间同日下午抵达。根据白宫早前公布的安排，美国总统特朗普将亲自在华盛顿近郊的安德鲁斯联合基地机场，迎接习近平和夫人彭丽媛抵步，为峰会铺陈高规格礼遇。

这是习近平时隔11年再度对美国进行国事访问，也是继特朗普今年5月访华后，中美元首罕见地在四个月内完成互访。

据中国央视新闻报道，习近平于北京时间星期三下午搭乘专机启程访美。随行者还包括中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，以及中共政治局委员、外交部长王毅等。

白宫将在当地时间星期四（9月24日）上午举行正式欢迎仪式，动员479名来自各军种的美军人员，并在白宫玫瑰园举行军事检阅；仪式将以一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战机编队飞越作结。

随后，双方将举行闭门会谈及国宴；星期五（9月25日）还将茶叙，并参观美国国家档案馆。

两人此次会谈预计聚焦延长贸易休战、关税、稀土供应和人工智能（AI）安全，也将触及台湾和中东局势。

此前，中美经贸高层官员在纽约就人工智能、稀土供应与关税等议题展开磋商，外界预料部分议题将交由两国元首拍板。

不过，尽管亚马逊董事长贝索斯、英伟达首席执行官黄仁勋和马斯克等美国科技业领袖受邀出席国宴，但彭博社与《华尔街日报》引述知情人士称，习近平本次很可能没有大型中国企业代表团随行。

香港《南华早报》则称，双方未能化解有关“投资理事会”（也译作投资委员会）、特别是中国投资美国问题的分歧，导致中方迟迟未敲定企业代表团。

另外，习近平启程前，中国驻美大使谢锋在中共官媒《人民日报》撰文，重申台湾、民主人权、道路制度和发展权利是中方不容挑战的“四条红线”。

路透社则引述知情人士称，习近平此行料援引1982年的《八一七公报》，要求美国停止对台军售及已订购武器的交付。

特朗普政府去年12月批准了历来最大规模的一笔110亿美元（140亿新元）对台军售，另有约140亿美元军售搁置数月。

对于这次中美元首会谈，美国外交关系协会（CFR）史塔尔亚洲研究高级研究员兼中国战略倡议主任杜如松（Rush Doshi）撰文分析，特朗普给予习近平的礼遇超过今年5月访华时所获接待，背后反映的不只是排场，而是中美关系上的不对称。

他认为，北京希望把特朗普的降温路线延续至任期结束；峰会料难产生太大成果，至多只是暂时延长贸易休战、中国增加农产品和能源采购，以及推进AI对话。

杜如松也提到，美国对台政策的正式表述不太可能改变，但特朗普的即兴发言，影响可能不亚于正式政策调整。

上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》访问时研判，中美前期在经贸、AI防失控和芬太尼方面的磋商已“非常成熟”，且此行临近美国期中选举，中国订单及关系稳定也可能对特朗普和共和党选情产生正面影响。

他认为，中美在台湾问题上形成“一揽子大交易”不太可能，但双方在某项武器销售上形成共识“也是有可能的”。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁则认为，美国受《台湾关系法》约束，又要求台湾承担更多防务责任，“停止军售机率几乎是零啦，几乎不可能”；较可能的做法是延后批准，或把140亿美元军售“分成细项、化整为零”。

他还说，会后，美方是否重申《台湾关系法》与“六项保证”，则是台湾的观察重点。