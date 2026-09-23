新任中共安徽省委副书记王东伟出任安徽省代理省长。

中共安徽省委组织部星期三（9月23日）在微信发文称，中共中央日前批准，王东伟任安徽省委副书记。安徽省委决定，王东伟任安徽省政府党组书记。安徽省第十四届人大常委会第二十六次会议决定，任命王东伟为安徽省代理省长。

王东伟自2025年10月起担任安徽省委常委，常务副省长、省政府党组副书记。

澎湃新闻引述公开资料报道，王东伟1969年9月生，长期在财政部工作，担任过财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员等职务。他后赴河南工作，历任河南省财政厅厅长，信阳市委书记，河南省委常委、信阳市委书记，河南省委常委、统战部部长等职，于2022年7月履新财政部党组成员、副部长。

据中共安徽省委机关报《安徽日报》报道，安徽星期三召开省领导干部会议，宣布王清宪不再担任省委副书记、常委、委员职务。安徽新闻联播星期三晚间消息，因工作变动，王清宪提出辞去安徽省省长职务。安徽省人大常委会接受他的请辞。

另据《安徽日报》上星期五（9月18日）公布，55岁的安徽省委常委、秘书长单向前，履新安徽省委副书记。