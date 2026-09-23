（北京综合讯）中国六省份“一把手”在24小时内密集官宣调整。“65后”的李乐成、周祖翼、赵龙分别履新中共安徽、河南、福建省委书记。河南和安徽政府“一把手”同步调整，由王陆进和王东伟出任，两人分别有厦门大学和财政部背景。

新一轮地方换届周期下，中共政治局星期一（9月21日）召开会议后，西藏、甘肃和青海“一把手”在星期二（22日）下午官宣调整，官方星期三（23日）上午再宣布安徽、福建和河南三省省委书记换人。

新华社当天公布，中共中央日前决定，61岁的中国工业和信息化部部长李乐成，出任安徽省委书记，年满63岁的梁言顺不再担任安徽省委书记职务。61岁的周祖翼由福建转任河南省委书记，64岁的刘宁不再担任河南省委书记职务。59岁的福建省长赵龙补缺周祖翼，履新福建省委书记。五人均为二十届中央委员。

官方称，2024年出任两省书记的梁言顺和刘宁，均因年龄原因卸任。

安徽和河南两地官方随后也分别公布，安徽常务副省长王东伟履新安徽省委副书记，省政府党组书记、代理省长。河北省委副书记王陆进跨省担任河南省委副书记、省政府党组书记。按照中国官场惯例，两人均将出任省长一职。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇接受《联合早报》采访时分析：“一个省双调整是个例，两个省接连在一天同时调整一二把手，可以说明是最高层对之前组织路线有意见。”

三省新任主政官员，当天均在当地领导干部会议上表态拥护、服从中共中央决定。赵龙称，中共总书记习近平对福建的山山水水、一草一木充满感情，“八闽儿女对总书记无比敬仰、绝对忠诚”。

习近平早年曾在福建工作逾17年，让这个中国东南沿海省份被视为“政治高地”。星期二官宣的新任西藏书记胡昌升和青海书记罗东川，均有福建工作经历。

赵龙则是在2020年“空降”福建工作，之后一年内三度履新，2021年升任福建代省长，当时54岁的他成为中国最年轻的省级政府一把手。此前，出身辽宁的赵龙曾在国土系统工作31年，也一度是中国国务院各组成部门中最年轻的副部长。

履新安徽的李乐成是湖北人，15岁考上湖北本地大学，毕业后曾在湖北企业工作17年。他在36岁时转入仕途，曾任湖北省委常委、襄阳市委书记，湖北常务副省长，辽宁省省长等职，2025年任工信部党组书记、部长。安徽省委书记一职，是李乐成的第三个正省部级职务。

李乐成主政过的襄阳，这座普通的湖北地级市也被中国民间视为“政治高地”，近年多名省级党政一把手都曾担任过襄阳市委书记。根据官媒报道，李乐成在襄阳期间曾提出“制造业立市”的目标，大力打造新能源汽车产业链。

安徽省会合肥有“新能源汽车之都”的称号，当地成功的产业政策让“合肥模式”声名鹊起，但背后操盘的多名官员都因贪腐落马。王晟宇说：“李乐成懂产业、懂政治，但如何为合肥模式保驾护航，值得观察。”

将和李乐成搭班的王东伟是河南人，曾任中国财政部副部长，在财政部先后工作28年。他在去年“空降”安徽，先后任安徽省委委员、常委和常务副省长，至此番履新。

河南党政“一把手”也在同日调整，且均为跨省“空降”。

周祖翼曾长期在上海任职，2022年起担任福建省委书记，如今调任河南省委书记，是他担任的第四个正省部级职务。

王陆进是二十届中央纪委委员，2024年任河北省委副书记，后兼任省委政法委书记，至此番履新河南政府“一把手”。他拥有厦门大学经济学博士背景，师从中国知名经济学家邓子基，多名中国高官都曾是邓子基的学生。

星期一的政治局会议后，中国官方已对外公布包括这波人事大调动在内的多则官场信息。王晟宇说：“这一系列决策发生在中美峰会之前。最高层将重要人事工作先行处理，为中美峰会腾出空间，说明对此次访美预期是很高的。”

另一方面，江西省长叶建春任上落马近一个月后，星期三被官方披露他已辞去省长职务。