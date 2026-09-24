中美元首峰会即将举行，皮尤研究中心最新调查显示，美国民众对中国的观感较2021年有所改善，但持冷淡态度者仍占多数。民主党支持者和年轻人的对华评价，相对更为正面。

皮尤研究中心星期三（9月23日）发布调查报告，以零至100分的“情感温度计”衡量美国民众对中国的态度。零分代表极其冷淡和负面，50分代表中立，100分则代表极其热情和正面。

调查显示，美国民众给予中国的平均评分为37分，高于2021年的28分，但仍低于代表中立的50分。

具体来看，对中国持温暖态度、即评分超过50分的受访者占19%，高于2021年的11%；持中立态度者从20%增至27%。持冷淡态度者则从68%降至54%，其中给予零至24分、态度非常冷淡者，从47%降至34%。

不过，美国民众对华观感尚未恢复至2018年的水平。当年的平均评分为42分，持温暖态度者占22%，持冷淡态度者占46%。

不同政党阵营的受访者，对华观感仍存在明显差异。民主党人及倾向民主党的独立选民，对中国的平均评分为43分，高于共和党人及倾向共和党的独立选民的29分。

民主党阵营中，26%的受访者对中国持温暖态度，44%持冷淡态度；共和党阵营的相应比例为10%和68%。

但与2021年相比，两党阵营的对华态度均有所回暖。民主党阵营持温暖态度者从15%增至26%，共和党阵营则从5%增至10%。共和党阵营给中国打零分的比例，也从37%降至19%。

年龄方面，50岁以下受访者对中国的平均评分为42分，50岁及以上者则为31分。两个年龄组的评分均较2021年上升，过去十年的平均分差距大致维持在10分左右。

这项调查于9月14日至20日进行，共访问5193名美国成年人。

皮尤指出，此次采用的评分方式与一般好感度调查不同，但两种方法均显示，美国民众对华看法近年来有所改善，整体仍以负面评价居多。