中国国家主席习近平抵达美国后发表书面讲话说，中国和美国应该成为伙伴而不是对手，实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大完全可以并行不悖、相互成就。

据新华社报道，习近平当地时间星期三（9月23日）下午乘专机抵达华盛顿附近的安德鲁斯联合基地。美国总统特朗普与夫人梅拉尼娅到场迎接习近平和夫人彭丽媛。

美国儿童向习近平和彭丽媛献上鲜花。礼兵分列红毯两侧致敬，军乐团奏中美两国国歌，现场鸣放21响礼炮，战机飞越致敬。

中国国家主席习近平（左二）和夫人彭丽媛（右二）星期三（9月23日）抵达美国马里兰州安德鲁斯联合基地时，接受美国儿童献花。美国总统特朗普（左后）和夫人梅拉尼娅（右）在场迎接。（路透社）

习近平抵达后发表书面讲话，代表中国人民向美国人民致以问候和祝愿。

他说，中国和美国都是伟大的国家，两国人民长期友好交往，双方利益深度交融，“两国应该成为伙伴而不是对手，实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大，完全可以并行不悖、相互成就、造福世界”。

习近平提到，特朗普今年5月访问中国时，双方同意构建“中美建设性战略稳定关系”，为未来中美关系发展作出战略指引。中美双方应该相向而行，推动形成合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的稳定关系。

他强调，世界在发展，时代在变化，但中美和平共处的历史逻辑没有变，两国人民友好交往的愿望没有变，国际社会对中美两国的期待也没有变。

习近平表示，期待同特朗普就关乎两国关系和世界局势的重大问题深入交流，不断丰富中美建设性战略稳定关系内涵，拓展中美各领域交流合作空间；期待同美国各界人士广泛接触、厚植友谊。相信在双方共同努力下，这次访问一定会取得丰硕成果，为两国人民增进福祉，为世界和平增添希望。