中美元首峰会登场在即，台湾国安团队据报已事前进行沙盘推演，台美之间也通过各种管道保持紧密联系，确保双方在“同一线路”。

中国大陆国家主席习近平已于当地时间星期三（9月23日）抵达美国，将与美国总统特朗普举行峰会。台湾问题预计将是双方会谈的重要议题之一。路透社此前报道，习近平预计将要求美国停止对台军售，并可能要求停止交付台湾已经订购的武器。

据台湾《联合报》星期四（24日）报道，台湾总统赖清德与国安团队高度关注此次峰会。报道引述消息称，台湾国安团队事前已举行会议进行沙盘推演，台美之间也通过各种管道紧密联系，确保双方处于“同一线路”。

台湾国安人士研判，北京此次峰会有三项目标：一是降低美国对第一岛链的军事与安全承诺，包括延迟对台军售；二是降低美国在高科技领域的安全标准，包括供应链安全和出口管制；三是弱化美方对大陆过剩产能的关切与反制。

在对台军售方面，国安人士认为，对北京而言，拖延美国对台军售会推延台湾建军时间，并扩大对第一岛链的威胁力度。他形容，北京将延宕对台军售视为推动美国降低第一岛链承诺的“第一块城墙砖”。

对于外界担忧台湾可能成为习特会筹码，台湾国安人士称，美国无论公开或通过私下管道，都持续向台湾强调对台政策没有改变。目前台美在军售、安全、贸易、关税及高科技产业投资等领域仍保持密切联系。

台湾国安会咨询委员黄重谚星期二也强调，从美国国家安全战略来看，无论是第一岛链还是台湾的地缘安全，对美国都属于“国家战略等级”的安全关键，因此外界虽应保持谨慎，但不必过度担心台湾成为美中交换的筹码。他并称，目前各项台美安全合作没有中断。