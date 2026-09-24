中国国家主席习近平在美国进行国事访问，将与美国总统特朗普举行峰会。中国官媒采访曾在40多年前与习近平结识或参与接待的美国艾奥瓦州（Iowa）“老朋友”，他们表示希望此次中美元首会晤有助稳定双边关系，并扩大青年、旅游和经贸等领域交流。

据中共中央机关报《人民日报》星期三（9月23日）报道，习近平启程访美之际，该报记者近日走访艾奥瓦州马斯卡廷市（Muscatine），采访多名曾与习近平接触的当地人士，包括88岁的萨拉·兰蒂（Sarah Lande）、艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆（Luca Berrone）等人。

1985年，时任中共河北省正定县委书记的习近平率团访问艾奥瓦州考察农业和畜牧业，并在马斯卡廷结识兰蒂等当地居民。2012年，已任中国国家副主席的习近平访美时再次前往马斯卡廷，与当年的“老朋友”见面。

兰蒂受访时说，她希望中美元首坦诚讨论双方重大关切，并更多聚焦合作。她也提到习近平2023年在美国旧金山提出的“5年5万”倡议，即未来五年邀请5万名美国青少年赴华交流学习。

她说：“我要感谢习近平主席提出‘5年5万’倡议”，这深刻改变了马斯卡廷许多青少年的视野，是当地民众心中弥足珍贵的礼物。

兰蒂还表示，两国元首面对面会晤本身就有着不可替代的价值。“作为世界上最大的两个经济体，美中秉持相互尊重，妥善管控分歧、拓展合作空间，不少全球性议题才有望向前推进。”

贝隆则说，希望此次中美元首会晤能够推动经贸和双边关系发展，并增加中美直航航班，便利旅游和青年互访。他也称，中美应寻找合作办法，“做伙伴而不是对手”。

习近平1985年访问马斯卡廷时还曾住在德沃切克一家住所。德沃切克受访时说，希望中美元首通过面对面沟通厘清彼此关切、降低误判，并保持沟通渠道畅通，扩大经济和人文交流。

习近平星期三已抵达美国，展开为期三天的国事访问，并将与美国总统特朗普举行会谈。此次是习近平时隔11年再次对美国进行国事访问。