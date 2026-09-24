中国国家卫生健康委员会原基层卫生健康司司长焦雅辉，获任命为广西壮族自治区政府副主席。

据“广西新闻频道”微信公众号消息，广西壮族自治区十四届人大常委会第二十七次会议星期四（9月24日）在广西人民会堂闭幕。会议决定任命焦雅辉为自治区副主席。

53岁的焦雅辉今年9月初已出任广西壮族自治区政府党组成员，这是她长期在国家卫生健康系统任职后，首次转赴地方党政系统工作。广西政府官网目前也已将她列入自治区政府领导名单。

公开资料显示，焦雅辉1973年1月出生于辽宁沈阳，拥有医学及卫生管理背景，长期从事医政管理工作。她历任原卫生部医政司医疗管理处副处长、处长，国家卫生计生委医政医管局医疗资源处处长，以及国家卫健委医政医管局副局长、监察专员等职。

2021年，焦雅辉升任国家卫健委医政医管局局长，机构调整后任医政司司长。2025年11月，她转任国家卫健委基层卫生健康司司长，负责基层卫生健康服务体系建设等工作。国家卫健委去年11月举行新闻发布会时，仍以“基层司司长”身份介绍她。

焦雅辉也曾参与多次重大公共卫生事件处置。2003年非典疫情期间，她获评防治非典先进个人；冠病疫情期间，她参与协调全国医疗救治和武汉重症患者转诊调度，2020年获授“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”称号。