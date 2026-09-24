腾讯版小龙虾QClaw将停止运营，数据迁移至WorkBuddy。

腾讯QClaw团队星期四（9月24日）发布公告称，因业务发展调整，QClaw将于今年12月24日00:00正式停止运营。自公告之日起，停止新用户注册，停止订阅服务购买与续费。

公告称，自公告之日起，如用户账号内存在已购买但尚未使用完毕的有效订阅服务，且希望提前终止使用，用户可自主申请退款。自公告发布之日起，用户可通过QClaw官网顶部“迁移到WorkBuddy”入口，将QClaw中的数据快速迁移至WorkBuddy。

今年初，AI代理软件OpenClaw全球爆红。3月份，腾讯推出以OpenClaw构建的AI助手QClaw，并与微信连接。用户在电脑安装软件之后，只需要通过手机微信发送指令，就可以远程控制电脑完成任务。腾讯还推出名为WorkBuddy的替代品，这个工具与OpenClaw技能体系兼容，但安装流程更加简单，类似于普通的App安装，无需复杂部署，可以调用中国国内不同的模型。