随着中国大陆海警船及渔船近年增加在东沙群岛周边活动，台湾海巡署宣布全面升级当地巡防执法能力，新造百吨级巡防艇已进驻东沙岛，并常态派遣大型巡防舰在周边海域巡弋。

台湾海巡署星期三（9月23日）晚间发声明说，东沙岛码头整建工程已于7月1日完工验收，新造100吨级巡防艇随后正式进驻，大幅强化近岸巡护与即时机动应处能力。海巡署同时常态部署大型巡防舰，配合原已进驻的沿岸多功能巡防艇，“展现多层吓阻及机动执法的强大能力”。

声明说，海巡署近年也调整对大陆越界渔船的执法方式。自2025年2月起，当局对越界非法作业小舟的处置由“驱离”提升为“强势扣留”，并依法没入船只等作案工具。

声明披露，今年以来，海巡署已在东沙海域查扣八起、共九艘大陆小舟，并全部依法没入。去年没入的部分船只则已转作公务用途，用于东沙岛礁周边浅礁巡查及海洋保育。

东沙群岛位于台湾南部与香港之间，由台湾实际控制，距离台湾本岛超过400公里。台湾海巡署负责当地安全和海上执法，岛上设有机场跑道，但没有常住平民人口。

路透社指出，由于位置偏远，东沙一直被安全专家视为台海发生冲突时较为脆弱的台湾外岛据点之一。中国大陆也主张对东沙拥有主权。

近年来，中国大陆海警增加在东沙周边活动。台湾海巡署今年6月通报，今年以来已记录到中国大陆海警四艘、九航次在东沙海域活动。