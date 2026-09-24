美国总统特朗普罕见亲赴安德鲁斯联合基地迎接到访的中国国家主席习近平。中国学者吴心伯分析，特朗普此举一方面彰显对习近平此次访美的重视，也可能出于美国国内政治和提升接待规格等考量。

习近平于当地时间星期三（9月23日）下午抵达位于马里兰州、华盛顿近郊的安德鲁斯联合基地，开启对美国为期三天的国事访问。特朗普和夫人梅拉尼娅亲自到场迎接习近平和夫人彭丽媛。美国总统亲赴机场迎接外国领导人并非常规礼宾安排。

复旦大学国际问题研究院院长、美国研究中心主任吴心伯接受澎湃新闻专访时分析，可以从两方面理解特朗普为何打破常规亲自接机。

吴心伯认为，首先是特朗普高度重视习近平此次访美。特别是在美国中期选举临近、特朗普面对一系列内政和外交议题之际，他可能认为习近平访美以及中美关系取得进展，有助于为自己“加分”。

美国总统特朗普（前右）与第一夫人梅拉尼娅（后右）星期三（9月23日）在马里兰州安德鲁斯联合基地，迎接到访的中国国家主席习近平（前左）及夫人彭丽媛（后左）。（路透社）

美国总统特朗普星期三（9月23日）在马里兰州安德鲁斯联合基地迎接中国国家主席习近平后，乘车离开时向外挥手。（法新社）

其次，吴心伯认为，这也体现特朗普对习近平个人的重视。他指出，特朗普过去多次公开表达对习近平的积极评价，并强调两人之间的个人关系，因此亲赴机场也可以被视为提高礼遇规格的一种方式。

吴心伯还提出另一个可能因素。他说，特朗普此前曾计划在白宫东侧兴建大型宴会厅，希望用于接待习近平，但有关工程未能赶在此次访问前完成。因此，从礼宾和规格角度看，特朗普可能会认为这对中方有所“过意不去”，所以希望通过亲自前往迎接的方式，在一定程度上作出弥补。

载有中国国家主席习近平的车队星期三（9月23日）驶离马里兰州安德鲁斯联合基地。（彭博社）

美国军方人员星期三（9月23日）在马里兰州安德鲁斯联合基地铺设红地毯，准备迎接到访的中国国家主席习近平。（法新社）

吴心伯说，此次习近平访美对今年中美关系具有“承上启下”的作用，既延续两国元首5月在北京会晤后的互动，也为下一阶段双边关系发展铺路。他认为，保持高层交往和沟通渠道稳定，有助避免中美关系出现较大波动。

习近平与特朗普将在当地时间星期四（24日）早上举行会谈。贸易、科技和台湾等议题预计将是双方讨论重点。