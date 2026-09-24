西班牙首相桑切斯认为，欧盟应致力于谈判并达成一项能重新平衡与中国之间的贸易关系协议，而不是被拖入一场会带来损害的争端，并称对华谈判有助于欧盟减少贸易逆差。

桑切斯星期三（9月23日）在美国纽约接受彭博社的访问时说：“我们需要与中国合作，因为我们面临共同的挑战。我们也需要管控彼此的分歧，尤其是在贸易逆差问题上。”

在柏林、巴黎和布鲁塞尔的官员越来越相信，欧盟需要采取新的保护措施来捍卫自身经济，但桑切斯尝试深化西班牙与中国之间的联系。

桑切斯今年4月访问中国北京期间，签署一项投资协议，目的是确保在西班牙投资的中国公司，将更多技术转移给当地工人。

中方在西班牙的投资近年来有所增加，尤其是在汽车、电池、可再生能源和物流领域。

不过，在欧盟其他地区，多国政府正重新评估与中国之间的战略关系。欧盟领导人将在10月峰会上审议新措施，以限制从中国进口商品，保护本地企业和工人。

桑切斯坦言，“这将会是热门话题。贸易逆差正在扩大，尤其是涉及欧盟的逆差。去年出现这样的情况，今年也是如此”。

他认为，即便欧盟就对华关系，以及特朗普时期的对美关系，重新展开谈判，欧盟应坚持开放贸易的承诺。“欧盟的主要优势之一，在于我们愿意开放经济，并与其他国家建立联系。”

不过，桑切斯也承认，对欧盟而言，与中国之间的巨额贸易逆差，正成为一个日益严重的问题。来自国际货币基金组织的数据显示，2025年欧盟对中国的贸易逆差达到3770亿美元（4824亿新元），而西班牙的逆差为410亿美元。