中美元首峰会登场在即，台湾旅美学者翁履中提醒，台湾不仅须关注峰会声明如何提及台湾，更要关注美国总统特朗普会后怎么说、怎么做。若明显偏离既有政策，恐引发1979年以来最严重的对美信心危机。

据台湾《联合报》星期四（9月24日）报道，翁履中说，特朗普亲赴马里兰州安德鲁斯联合基地迎接习近平，显示特朗普重视此次峰会，并希望先营造良好气氛。路透社指出，美国总统亲赴机场迎接外国领导人并非常规礼宾安排。

中美元首预计将在当地时间星期四举行峰会，台湾问题将是峰会的重点议题之一。路透社此前引述知情人士说，习近平预计将要求美国停止对台军售，并可能要求停止交付台湾已经订购的武器。

翁履中认为，北京已清楚划定台湾问题的政治边界，同时掌握稀土和关键矿产等筹码，使美国以关税等方式对华极限施压时必须考虑更高成本。

他说，台湾首先应观察峰会正式声明如何处理台湾议题。若北京重申既有立场，美方也重申既有一个中国政策，反而是较令人安心的结果。这意味着双方主要仍在重复既有立场，而把实际讨价还价集中在贸易、稀土、科技和人工智能等领域。

相较之下，翁履中认为更值得警惕的是，正式声明对台湾着墨不多，但特朗普在峰会结束后主动谈起台湾，而且表述明显偏离美国既有政策。他认为，这可能显示台湾议题不仅是峰会上双方重申立场的问题，也可能被纳入更广泛的交易计算中。

翁履中称，如果特朗普会后出现明显偏离美国既有对台政策的表态，后续政策也相应调整，“台湾面对的恐怕就不只是一场外交争议，甚至要担心发酵成为1979年台美断交以来，最严重的一次对美信心危机”。

他强调，此次习特会真正重要的是，“红地毯走完后，谈判桌上到底放了什么，台面下又乔好了什么？”

此外，芝加哥全球事务委员会最新民调显示，美国人对中国的观感从2024年的低点回升，对威胁的感受下降，支持合作与接触的人数则增加。

翁履中认为，这反映台湾面对的美国国内政治环境可能正在发生变化。如果越来越多美国民众希望降低与中国大陆对抗的成本，台湾更需要思考如何让美国社会理解，维护台海和平与美国经济、科技和安全利益相关。