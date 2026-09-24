中国大陆国家主席习近平赴美访问，与美国总统特朗普举行会谈时，预计将触及台湾课题。台湾国安团队研判，陆方将推迟美国对台重大军售，视为重要目标；由于今年底可能有另外两次习特会，若陆方要求美台军售拖延到圣诞节后，这不令人感到意外。

台湾《联合报》引述消息人士报道，总统赖清德与国安团队高度关注习特会，除了国安团队事前举行会议沙盘推演，台美之间透过各种管道紧密联系，确保双方在同一线路。

国安人士称，美日韩外长星期一（9月21日）在纽约会谈，重申维持台海和平稳定的重要性，正是凸显美国持续向包括台湾在内的盟友，传递稳健强力的讯号。

国安人士说，大陆在此次习特会有三个目的：一、美国降低第一岛链的军事承诺，例如延迟对台湾军售。二、降低高科技安全标准，例如高标准的供应链安全、出口管制；三、对过剩产能关切与反制。这些目的若同时出现，北京将因此得利。

对于对台军售案是否因习特会而有所变化，国安人士说，北京用边打边谈和空白承诺，创造战略空窗，一方面宣传美国被战争拖累，无力支撑多个地区，一方面宣传美国及盟友不要管事的新安全观，海警和科研船在东海、台海和南中国海增加活动，对周边板块挤压，欲打造既成事实。

在“习特二会”之后有11月的亚太经合会（APEC）、12月的二十国集团（G20）峰会，台湾外交与国安团队先前研判可能还有第三、第四次习特会。国安人士称，陆方希望美国对台军售继续拖延，甚至可能要求推迟到过完圣诞节。

国安人士称，对北京来说，拖延美国对台军售，就是推延台湾建军时间，就是延长跟扩大对岛链威胁力度；延宕对台军售，被北京视为美国退出第一岛链的第一块城墙砖。

美国鲁比奥在纽约回应对台军售提问时告诉记者，政府必须在更广泛的需求之间取得平衡。

鲁比奥说：“我知道大家的目光都聚焦在台湾，但我希望你们能放眼全局。如果我们把东西卖给了你们，那个东西我们就没有了。未来我们或许能生产出来，但当下我们没法这么做。”

另据《自由时报》报道，对于美国是否延后对台军售，台湾行政院发言人李慧芝星期四（24日）在记者会上说，政府持续跟美国保持密切联系，也掌握相关状况。