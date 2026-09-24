中国金融监管部门据报已要求部分银行暂时不将万科的逾期贷款列为不良贷款，并延长这家国资背景开发商的还款期限。

路透社星期二（9月22日）引述知情人士报道，中国监管部门通过非正式“窗口指导”，要求贷款银行继续支持万科，并避免采取可能进一步加剧这家大型房企资金压力的措施。监管部门还要求部分银行暂缓追收万科所欠利息，但涉及金额不详。

知情人士形容，这是北京迄今为避免万科违约采取的最强力干预措施之一。

路透社无法确定有多少家银行收到有关指导，但知情人士说，这项指示主要针对规模较大的银行，其中多数为国有银行。

一名知情人士透露，万科相关贷款暂不被列为不良贷款的安排没有明确期限，后续将视房地产市场情况，以及银行与万科进一步磋商的结果而定。

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报道指出，这项指导凸显中国当局正力图避免万科违约。一般而言，贷款一旦被列为不良贷款，银行往往会加强催收，或要求借款人提供额外抵押品，从而进一步增加借款人的资金压力。

市场担忧，万科一旦发生违约，可能引发连锁反应，冲击市场信心和金融体系稳定。一名知情人士说，金融监管部门也希望避免一家与国有股东关系密切的开发商发生“风险事件”。

今年万科已获银行同意延期支付部分利息，目前总资产接近1万亿元（人民币，下同，约1900亿新元）。

在中国房地产市场持续低迷之际，万科是少数陷入财务困境、但至今仍未正式违约的大型开发商之一。在国有大股东深圳地铁集团提供融资支持下，万科一直通过延长部分人民币债券兑付期限等方式，避免发生违约。

受销售疲弱拖累，万科2025年录得创纪录的886亿元亏损。