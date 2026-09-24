中国科技巨头腾讯控股面向赴华外国游客，推出了一款名为TenPayGo的独立支付应用程序，加大力度与蚂蚁集团展开竞争。

腾讯星期四（9月24日）发声明表示，TenPayGo允许用户通过威士（Visa）、万事达（MasterCard）和电子钱包Apple Pay，向微信支付网络内的数千万家中国商户付款。

彭博社指出，TenPayGo还提供送餐、打车和退税等服务。在腾讯总部所在地深圳，外国用户可以使用这款新应用支付公共交通费用。

这家中国社交媒体和游戏巨头数月来一直在测试这款应用，旨在为游客的中国生活提供便利。此举也代表与蚂蚁集团旗下支付宝开展新一轮竞争，后者同样可以接入外国银行卡。

微信支付（WeChat Pay）和支付宝（Alipay）是中国两大主流支付平台。考虑到中国小型餐馆和商店通常很少接受信用卡，腾讯希望通过新推出的独立支付应用吸引短期访华游客。

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与功能包罗万象的“超级应用”微信相比，这款新应用的操作界面更为简洁易用。

得益于免签政策的扩大，入境中国的外国游客数量已出现回升。据国家移民管理局统计，2026年上半年，外国公民入境人次同比增长20.4%，达到2290万人次。