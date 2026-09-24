台湾总统赖清德说，台湾的自由与繁荣不只攸关台湾民众的未来，也影响印太区域乃至全球和平稳定；一个更强韧、安全的台湾，能为世界做出更多贡献。

据台湾总统府新闻稿，赖清德星期四（9月24日）在总统府接见美国保卫民主基金会访问团时说，欢迎基金会中国计划主席博明（Matt Pottinger）等人赴台，并感谢基金会及访团成员持续关注台湾全社会防卫韧性，以行动支持台湾。

赖清德说，他上星期六（19日）在总统府全社会防卫韧性委员会举办的国际论坛上强调，“当威权主义企图输出恐惧，民主社会应该以韧性输出信心”。博明也在论坛以“我们准备好了吗？”为题发表压轴演说，并指以实力求和平，是维系台湾自由与繁荣的必要条件。

赖清德认为，博明的主张，正是台湾持续努力的方向。尤其台湾的自由与繁荣，不只攸关台湾人民的未来，更影响整个印太区域乃至全球的和平稳定；一个更强韧、安全的台湾，能为世界做出更多贡献。

谈及强化全社会防卫韧性，赖清德说，上月举行的汉光演习结合包括社会大众的城镇韧性演习并扩大规模，首度在涵盖1700万人口范围内，演练行动网路降速时如何维持通讯，也将医疗地下化纳入演练。

他提到，外岛海缆中断、花莲地震及动用低轨卫星的经验，也都成为演练设计基础。台湾期待持续与民主伙伴交流经验，这次访团除参与国际论坛，也举办提升通讯韧性的桌上推演，为台湾提供重要协助。

赖清德还说，未来台湾将继续建构多元、分散且具有备援能力的通讯系统，也会与国际伙伴携手努力，深化合作。