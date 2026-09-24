美国市场研究公司预测，如果中国汽车制造商在美国受到的销售限制放松，到2038年它们在美国的汽车年销量可能高达170万辆。

彭博社星期四（9月24日）引述Mobility Global的研究情景指出，上述销量将相当于作为全球第二大新车市场的美国约11%份额。Mobility Global是今年7月从标普全球（S&P Global）分拆出来的市场研究公司。

根据现行政策，中国企业生产的汽车和卡车实际上无法进入美国市场。Mobility Global美国汽车预测副总监内格尔（Peter Nagle）星期三（23日）在底特律告诉记者，未来10年在北美制造的汽车进入美国的壁垒被拆除一事，有“低到中等”的可能性。

这一情景假设的是，由于美国征收高额关税，直接从中国进口没有现实的可能性。

内格尔表示：“中国产品比其他汽车品牌经济得多。”他说，中国制造商卖到其他国家的新款紧凑型和中型跨界车的价格，与美国普通二手车的价格差不多。

他说：“这个价格对美国消费者来说相对有吸引力。”但只有在美国决策者取消针对配备中国车载信息娱乐系统、地图服务或其他联网服务汽车的限制规定后，它们才会成为美国消费者的一个选项。

美国总统特朗普还针对从加拿大和墨西哥进口产品，实施了惩罚性贸易限制措施。目前几乎看不到这些限制会在短期内放松的迹象，一些美国议员还正在推动出台更严厉的规定，寻求永久禁止中国汽车进入美国市场。