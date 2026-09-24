知情人士透露，中国打算扩大香港与大陆利率互换市场互联互通机制，将两种标准化利率衍生品纳入全球投资者可以参与的范围。

据彭博社报道，知情人士称，中国外汇交易中心（CFETS）、上海清算所与香港场外结算有限公司正在研究在“互换通”中新增境内标准利率互换和标准债券远期的交易和清算业务，目标在2028年上线。

他们还称，相关讨论是在中国央行的指导下进行的。由于事未公开，知情人士要求匿名。

报道称，该计划标志着有关部门向外资进一步开放中国债市，这也是中国全面推动人民币全球使用及提升香港作为最大离岸人民币交易中心地位的最新举措。归功于高效的交易结算以及更加精准的风险对冲功能，这两种在岸利率衍生品产品近年大受欢迎。

中国央行、CFETS未立即回应置评请求。上海清算所不予置评。香港场外结算的母公司香港交易所在给彭博社的书面回复中称：“香港交易所仍致力于与监管机构和市场基础设施合作伙伴密切合作，持续完善互换通机制，支持其长期可持续发展并进一步增强香港在推动人民币国际化方面的作用。”

“互换通”于2023年推出，已成为全球投资者在中国市场的固定收益敞口对冲利率波动风险的重要渠道。

与交易对手之间通过场外交易达成定制化合约的传统利率互换相比，标准利率互换在定价基准、到期日和期限等方面采用统一要素。目前，在中国境内市场，标准利率互换以银行同业存单发行利率作为参考利率。标准债券远期则挂钩于国家开发银行和中国农业发展银行发行的高流动性政策性金融债。

这两种境内标准化衍生品工具采用集中但匿名的报价竞价机制，通常能够吸引更好的流动性。