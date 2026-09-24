中美两国元首即将在华盛顿会晤，对于中国是否将邀请美国总统特朗普出席今年11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会，中国外交部未直接回应，仅称双方就年内两国元首的互动安排保持沟通。

中国外交部发言人郭嘉昆星期四（9月24日）主持例行记者会。有记者提问，中美双方是否计划于10月在香港举行的APEC财长会期间，举行进一步的经贸磋商？另外，中国是否将邀请美国总统特朗普出席11月在深圳举行的APEC峰会？

郭嘉昆说，关于提到的中美经贸磋商相关的问题，建议向中国的主管部门询问；关于第二个问题，中美双方就年内两国元首的互动安排保持着沟通。

此外，美国财长贝森特星期三（23日）在福克斯新闻（Fox News）的《特别报道》（Special Report）节目中说说，华盛顿与北京已同意将双方的贸易休战协议延长两个月，至明年1月10日。

对此，郭嘉昆回应称：“关于中美经贸磋商的有关情况，建议你向中方的主管部门进行询问。”