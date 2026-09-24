中美元首峰会即将举行之际，中国商务部透露，两国经贸团队在美国举行第八轮经贸磋商，围绕落实已有共识、对等降税等议题达成“多项共识”。双方还在经贸磋商机制下首次就人工智能（AI）展开对话。

据央视新闻报道，中国商务部发言人何亚东星期四（9月24日）在例行新闻发布会上说，双方围绕落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会，以及延长吉隆坡经贸磋商联合安排等议题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成多项共识。

何亚东说，中国副总理何立峰与美国财长贝森特作为双方经贸磋商牵头人，在中美经贸磋商机制下就人工智能进行了首次对话。中方接下来将与美方就后续工作保持密切沟通。

何亚东未说明双方达成共识的具体内容。贝森特则在美国当地时间星期三（23日）与何立峰会谈后表示，美国愿意延长将于11月10日到期的中美贸易休战安排，也愿意探讨达成范围更广的贸易协议。

中国国家主席习近平与美国总统特朗普预计当地时间星期四在白宫举行峰会。何立峰与贝森特此前分别于星期天和星期三在纽约及华盛顿会谈，为峰会作准备。

贝森特说，中国在星期天的会谈中提出达成更大规模贸易协议的想法，但他没有透露协议可能涵盖哪些领域。“考虑到今年可能成为具有历史意义的一年，两国领导人可能会晤多达四次——这次是第二次，之后还将在深圳和迈阿密会面——我们既愿意继续执行釜山安排，也愿意研究达成更大的协议。”