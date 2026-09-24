美国一名议员呼吁总统特朗普在本周习特会上，就中国对伊朗的支持向中方施压，并指中国企业正为伊朗提供经济和军事方面的援助。

据路透社报道，民主党籍议员沙欣（Jeanne Shaheen）星期三（9月23日）在参议院演说中引述报道称，在发动导弹袭击导致三名美军士兵死亡、四人受伤前，伊朗从中方实体获取约旦境内一座基地的高清晰度卫星图像。

沙欣指伊朗约90%的石油出口被运往中国，这为伊朗带来数十亿美元的收入，成了至关重要的经济命脉。她也指中国大陆和香港企业曾供应用于伊朗弹道导弹和无人机的零部件。

她敦促特朗普利用他对中方的影响力，阻止中国企业提供卫星图像、导弹及无人机零部件，并防止受制裁伊朗石油获得市场准入。

沙欣认为，政府应该对协助伊朗的中国实体实施制裁，“如果中国不停止这种行为，美国国会就应施加额外的惩罚措施。”

沙欣也呼吁特朗普考虑动用近期颁布的对俄制裁法案所赋予的权力，来制裁购买俄罗斯能源的中国买家，并指中国既是“俄乌战争的主要资助者，也是伊朗战争的主要资助者之一”。

知情人士告诉路透社，中国大陆国家主席习近平可能在星期五（9月25日）向特朗普提出停止对台军售。中国也会提出协助向伊朗施压作为回报。