亚洲股市星期四（9月24日）下跌，原因是市场对美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将在华盛顿举行至关重要的峰会感到不安。

据法新社报道，尽管美国财政部长贝森特宣布美中已同意将贸易休战期延长两个月，但市场对此反应冷淡。

截至收盘，中国沪深300指数下跌1.7%，上证综指下跌1.2%，均创一个月来最大单日跌幅。

香港恒生指数也下跌0.3%，悉尼、台北、雅加达、曼谷、马尼拉和新加坡股市均告下跌。韩国综合股价指数（Kospi）因节假日休市。

全球两大经济体之间持续发酵的贸易战，是各方关注的焦点。双方维持关税休战状态已近一年，将于11月10日到期，但尚未达成持久协议。

美国财长贝森特说，华盛顿与北京已同意将双方的贸易休战协议延长两个月，至明年1月10日。

这项协议是在贝森特与中国副总理何立峰星期天（20日）在纽约，以及星期三（23日）在华盛顿举行马拉松式会谈后达成的。

这一消息发布之际，时值习近平星期三抵达华盛顿，准备与特朗普举行高峰会。

尽管如此，两名消息人士向法新社透露，由于习近平的代表团中没有中国企业高管随行，达成商业协议的希望变得渺茫。

相比之下，包括主要人工智能（AI）公司负责人在内的美国科技界领袖，预计将出席星期四为习近平举办的晚宴。

贝森特与何立峰在峰会前的会谈中，讨论了建立针对AI相关担忧的沟通渠道。此前已有警告称，该技术可能危及人类生存。

Capital.com高级金融市场分析师罗达（Kyle Rodda）表示：“市场参与者正在寻找（中美）合作的迹象，在不增加该领域监管风险的前提下管控AI风险。”