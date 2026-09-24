针对即将举行的中美元首峰会，台湾行政院长卓荣泰表示，政府高度关注国际情势及台湾对外处境的变化，并且将全程关注、全力因应。

中国大陆国家主席习近平当地时间星期三（9月23日）抵达美国，将与美国总统特朗普会面，台湾问题预计将是重要议题之一。美国国务卿鲁比奥在峰会前表示，任何对外军售都须考量美国自身国防需求等多重因素，目前仍在评估权衡。台湾国安人士担忧，尚未获特朗普正式批准的对台军售，可能再次延至圣诞节后。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾行政院发言人李慧芝星期四（24日）在行政院会后记者会上转述，卓荣泰高度关注这场重要会面对未来国际情势、两岸关系及台湾外交处境的影响，政府将全程关注、全力因应。

对于美国是否已在习特会前向台湾简报，李慧芝未正面回应，仅表示政府团队持续关注美中高层会面，正面看待任何有助于稳定区域情势、管控威权扩张风险的互动，并持续与美国在各层级保持密切联系，及时掌握相关情况。

她说，美国多次重申对台湾坚定、明确的支持，台湾感谢美国长期以来在各层面给予的支持。

媒体也问及，习特会若就关税、供应链重组等议题达成协议，会否影响台湾出口、半导体供应，以及对美谈判筹码和优惠条件。

李慧芝回应，台美已签署对等贸易协定（ART）及投资备忘录（MOU），台湾将持续与美国密切沟通，全力维护产业及整体利益。

台湾国防部则表示，维护印太安全与稳定是民主自由地区的共同理念，美国政府与国会也多次表达支持台湾强化自我防卫能力。国防部将持续与美国国防部密切协调，推动对台军售按计划执行。