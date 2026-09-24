台行政院长：将全程关注全力因应习特会对台影响
台湾舆论正关注中美元首峰会对台湾带来的影响。图为台北一名女子星期四（9月24日）在餐馆内工作，店内电视正播放美国总统特朗普迎接中国大陆国家主席习近平访美的新闻画面。 （法新社）
针对即将举行的中美元首峰会，台湾行政院长卓荣泰表示，政府高度关注国际情势及台湾对外处境的变化，并且将全程关注、全力因应。
中国大陆国家主席习近平当地时间星期三（9月23日）抵达美国，将与美国总统特朗普会面，台湾问题预计将是重要议题之一。美国国务卿鲁比奥在峰会前表示，任何对外军售都须考量美国自身国防需求等多重因素，目前仍在评估权衡。台湾国安人士担忧，尚未获特朗普正式批准的对台军售，可能再次延至圣诞节后。
综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾行政院发言人李慧芝星期四（24日）在行政院会后记者会上转述，卓荣泰高度关注这场重要会面对未来国际情势、两岸关系及台湾外交处境的影响，政府将全程关注、全力因应。
对于美国是否已在习特会前向台湾简报，李慧芝未正面回应，仅表示政府团队持续关注美中高层会面，正面看待任何有助于稳定区域情势、管控威权扩张风险的互动，并持续与美国在各层级保持密切联系，及时掌握相关情况。
她说，美国多次重申对台湾坚定、明确的支持，台湾感谢美国长期以来在各层面给予的支持。
媒体也问及，习特会若就关税、供应链重组等议题达成协议，会否影响台湾出口、半导体供应，以及对美谈判筹码和优惠条件。
李慧芝回应，台美已签署对等贸易协定（ART）及投资备忘录（MOU），台湾将持续与美国密切沟通，全力维护产业及整体利益。
台湾国防部则表示，维护印太安全与稳定是民主自由地区的共同理念，美国政府与国会也多次表达支持台湾强化自我防卫能力。国防部将持续与美国国防部密切协调，推动对台军售按计划执行。