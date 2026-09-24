（北京综合讯）继美国上周归还68件文物和艺术品给中国后，英国也于当地时间星期三（9月23日）向中国返还12件流失文物艺术品。

据中新网报道，此次返还的12件文物艺术品由英国伦敦大都会警察厅在办案过程中查获，交接仪式在中国驻英国大使馆举行。

中、英均为联合国教科文组织1970年公约缔约国，两国是在公约框架下实现上述文物艺术品返还。

在交接仪式上，中方称，期待以此次合作为契机，与英方共同落实两国领导人近期通话达成的重要共识，进一步促进两国文化交流，为发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系作出贡献。

据中方新闻稿，英方表示，首相伯纳姆日前与中国国家主席习近平通电话时，重申英方将加强同中方在各领域的交流合作，发展长期稳定的全面战略伙伴关系，此次文物返还正是两国务实合作的积极成果。

中方接收文物的清单目前尚未公布，从器物照片来看，其中包括鎏金三足铜樽、木雕构件等。

中国目前尚未公布9月23日从英国接收的文物清单，但器物照片当中包括了这件木雕构件。（中国国家文物局）

据《新京报》消息，中国流失文物追索返还工作近年取得一系列成果，一批文物从美国、阿根廷、意大利、英国等地回归，其中，“十四五”（2021至2025年）期间，共有35批次537件（套）流失文物艺术品回归中国。

中国国家文物局9月16日与17日在华盛顿、纽约分别接收了美国国土安全调查局、纽约曼哈顿区检察官办公室返还的两批次共计64件（套）文物艺术品和古生物化石。