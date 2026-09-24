中国与菲律宾上周在南中国海仙宾礁再度撞船冲突后各执一词。中国国防部事发一周后批评菲律宾公务船在仙宾礁附近海域挑衅滋事，采取类似“变道别车”的危险方式，故意冲撞中方海警船，并称马尼拉“一再碰瓷卖惨、散布虚假叙事”，改变不了侵权挑衅的本质。

中国海警上周五（9月18日）通报称，中国海警三洲澳艇当天在南沙群岛仙宾礁（菲称萨比纳礁，Sabina Shoal，中国称仙宾礁）附近海域开展维权执法行动。菲3015号船无视中国海警多次严正警告，故意调整航向，突然加速斜插中国海警艇船艏，导致发生擦碰。

不过，根据菲律宾的说法，一艘中国海警船撞击一艘在南沙群岛海域向菲渔民运送燃料的政府渔业船，并指这是迄今距离菲本土最近一次的类似冲突。

菲律宾国家海事委员会（NMC）星期六（19日）发声明说，中国海警艇非法、胁迫、侵略性和危险行为，使菲律宾渔业和水产资源局船只的平民船员在执行合法的生计支援任务时，面临不必要的风险。

该委员会称，海上人命安全须始终放在首位，希望在该海域作业的所有船只都能保持最大克制，展现专业航海素养，充分遵守国际海上安全规则。

中国官媒央视星期六引述军事评论员张军社称，菲律宾船只完全不是操作不当，而是蓄意挑衅。“它就是想挑起事端，配合菲律宾政府的政治和外交意图。首先要制造中国海警欺负菲律宾的视觉画面，制造对中国不利的舆论，为菲律宾争取所谓的同情和道义支持；其次，向外部势力争取外交和军事方面的支持。”

中国国防部新闻发言人蒋斌星期四（24日）在例行记者会上答记者问，称事实清楚、证据确凿，容不得菲律宾狡辩炒作。

蒋斌称，菲律宾公务船在南沙群岛仙宾礁附近海域挑衅滋事，采取类似“变道别车”的危险方式，故意冲撞中国海警船，严重威胁中方人员和船只安全，严重违反国际法和国际关系基本准则。

他称：“菲方一再碰瓷卖惨、散布虚假叙事，改变不了侵权挑衅的本质。”中国将继续采取有效措施，坚定捍卫领土主权和海洋权益，坚定维护南中国海和平稳定。

另一方面，蒋斌当天也指责菲律宾利用亚细安防长扩大会海上安全专家组共同主席国的机会，不顾协商一致原则，裹挟一些国家在南中国海黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）附近海空域搞联合军演。

蒋斌认为，此举是借安全合作之名，行侵权挑衅、煽宣炒作之实，严重破坏地区和平稳定，同“共护和平、共促发展”的地区共识背道而驰。

他称，中国对黄岩岛及其附近海域拥有主权、主权权利和管辖权，敦促菲律宾“停止拙劣闹剧，放弃侵权妄想”，切实履行主席国职责，为推动地区国家对话合作、维护南中国海和平稳定发挥建设性作用。