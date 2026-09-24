中国国家主席习近平与美国总统特朗普即将在华盛顿会晤，北京居民希望，此次会谈能为中美贸易关系释放积极信号，同时稳定中美两国关系。

习近平于当地时间星期三（9月23日）傍晚抵达华盛顿，受到特朗普迎接。双方预计讨论人工智能、贸易和伊朗等议题。

据法新社报道，一名59岁的黄姓北京居民星期四（24日）受访时说，他希望中美关系能够长期、稳定、互利地发展。他认为，此次访问非常重要，将对中美关系走向发挥关键作用。

他也希望习近平此次访美能促成两国领导人友好沟通，推动双边关系发展。

报道称，贸易是受访北京市民最关心的议题之一。中美贸易紧张关系在2025年的关税战中达到高峰，双方直到同年10月才达成休战协议。尽管有分析人士认为，此次会晤可能形式重于实质，美国财长贝森特星期三说，中美已同意将贸易休战协议延长两个月，至明年1月10日。

27岁的金融业从业者卢浩（Lu Hao，音译）说，贸易战期间，他和客户都感到焦虑，因此格外关注会谈能否促成经济协议。

他说：“我非常希望这次访问释放积极信号，为全球股市带来更多好消息，因为贸易战刚开始时，我们的股市就首当其冲，受到冲击。事实已经很清楚，贸易战是两败俱伤的局面。”

从事外贸服务业的卢露西（Lucy Lu，音译）则说，关税上涨使一些企业的商品难以出口。她希望各国在关税问题上保持友好态度，并称“如果中美关系好，将有利于整个世界格局。我只希望世界变得更和平。”