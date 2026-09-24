中国国家主席习近平在当地时间星期三（9月23日）抵达美国，美国总统特朗普亲自接机，除了随行中国官员身份、准备工作之外，特朗普戴的深色手套也成为外界讨论的课题之一。

据香港《南华早报》报道，习近平乘专机抵达安德鲁斯联合基地，此时正值秋季，当时的气温为大约19摄氏度，但只有特朗普一人身穿深色大衣并戴着手套。

据报道，习近平身穿深色西装，配戴紫色领带，夫人彭丽媛身穿鸽灰色连衣裙，搭配浅色围巾。特朗普的妻子梅拉尼娅则身穿深色两件式套装。

特朗普在习近平和彭丽媛走下飞机时，以及随后问候中国驻美大使谢锋及中国代表团其他成员时，摘下右手手套。他在抵达仪式期间重新戴上手套，并在国歌奏响行礼时一直戴着。

中国国家主席习近平星期三（9月23日）乘专机抵达美国安德鲁斯联合基地。美国总统特朗普戴着深色手套亲自接机，并在美国国歌奏响时行礼。（法新社）

美国总统特朗普星期三（9月23日）在安德鲁斯联合基地接待中国国家主席习近平及夫人彭丽媛后，重新戴上手套。（法新社）

美国公共广播电视公司（PBS）则报道，当时的气温为17摄氏度，属于相对较高的温度，但特朗普戴着手套、穿着大衣。

特朗普与习近平握手时，摘下其中一个手套，期间曾拍拍习近平的后背，并与习近平说话，但旁人据报无法听到说话内容。

特朗普的手套成了网民议论的课题，有网民猜测他可能是要遮盖手上的淤青。特朗普曾在今年1月称，左手有一大块淤青，是在瑞士不慎撞到桌子后出现的。