德国汽车工业协会主席首次明确支持有条件对华加税
德国媒体报道，德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒首次明确支持在特定条件下对华加征新关税。图为德国汽车制造商保时捷一名员工在德国斯图加特祖文豪森的工厂内为汽车安装方向盘。 （路透社档案照片）
德国媒体报道，德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒首次明确支持在特定条件下对华加征新关税。
据德国《商报》星期四（9月24日）报道，穆勒说，当市场竞争扭曲超过一定程度，例如出现“经证实的不公平行为”时，就可以采取贸易防御措施。
德国经济依赖出口，与中国商业联系密切，因此柏林过去在对华政策上一直较为谨慎。目前，欧盟对华贸易逆差日均已超过10亿欧元（15亿新元）；德国工业则持续低迷，企业已宣布裁减数以万计的岗位，大众汽车更计划将全球裁员规模扩大至10万人。
不过，德国对华贸易立场近期也趋于强硬。彭博社9月14日引述知情人士报道，德国多个政府部门正梳理对华经济关系中的风险，并评估应对措施，计划推出一套涵盖广泛领域的经济安全措施，以保护国内战略产业免受中国竞争冲击。
潜在措施包括对中国混合动力汽车加征新关税、强制要求成立合资企业、加强外资和对外投资审查，以及强化出口管制。