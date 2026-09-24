德国媒体报道，德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒首次明确支持在特定条件下对华加征新关税。

据德国《商报》星期四（9月24日）报道，穆勒说，当市场竞争扭曲超过一定程度，例如出现“经证实的不公平行为”时，就可以采取贸易防御措施。

德国经济依赖出口，与中国商业联系密切，因此柏林过去在对华政策上一直较为谨慎。目前，欧盟对华贸易逆差日均已超过10亿欧元（15亿新元）；德国工业则持续低迷，企业已宣布裁减数以万计的岗位，大众汽车更计划将全球裁员规模扩大至10万人。

不过，德国对华贸易立场近期也趋于强硬。彭博社9月14日引述知情人士报道，德国多个政府部门正梳理对华经济关系中的风险，并评估应对措施，计划推出一套涵盖广泛领域的经济安全措施，以保护国内战略产业免受中国竞争冲击。

潜在措施包括对中国混合动力汽车加征新关税、强制要求成立合资企业、加强外资和对外投资审查，以及强化出口管制。