尽管美国正在迅速建立自己的采矿和加工设施，但西方媒体研判，在本世纪30年代相当长一段时间里，美国仍将依赖中国的稀土供应。这一严峻的供需失衡局面，是美国总统特朗普总统星期四（9月24日）与中国国家主席习近平会晤时所面临的现实。

稀土属于华盛顿认定的60种关键矿物之一。在被加工成磁体及其他用于制造武器、汽车、电脑和无数其他产品的材料之前，稀土必须先经过加工处理。

路透社星期四（9月24日）引述矿物咨询公司Benchmark Mineral Intelligence的数据显示，尽管自特朗普去年重返白宫以来，美国两种最常用稀土的产量已增长了两倍多，但目前仅能满足该国42%的需求。即便在五年后，仍有近四分之一的需求依赖进口。

作为全球主要的稀土开采和精炼国，中国去年同意将出口限制措施推迟至11月10日实施。习近平与特朗普在华盛顿会晤时，可能将讨论推迟这一出口限制的问题。白宫此前设定在2027年1月禁止进口中国稀土的目标，但这一目标几乎不可能实现。

荷兰国际集团（ING）分析师张可可（Coco Zhang，音译）表示：“美国的目标并非取代中国成为全球主导供应商”。她说：“更现实的目标是建立一个有意义的替代供应链，以便在地缘政治动荡时期保护战略性行业。”

特朗普重返政坛后，将稀土问题列为国家安全重中之重，向MP Materials、USA Rare Earth以及 Energy Fuels等公司投入数十亿美元（10亿美元相等于12.8亿新元），试图打破中国对该行业的垄断。

尽管这些投资已初见成效，但美国持续的进口需求凸显特朗普在与习近平谈判时处于弱势地位。这同时也反映出在上世纪末美国几乎放弃稀土产业后，如今从零开始重建该行业的复杂性。

矿物加工初创企业Valor创始人库纳尔·辛哈（Kunal Sinha）表示：“我们必须以紧迫感妥善建立这一产业”，“一旦建立起来，我们将能够满足这一需求。”

此外，美国几乎不加工用于军事领域的重稀土。根据Benchmark数据，尽管到2031年这些高度专业化矿物的产量预计会增加，但仍无法满足需求。

稀土加工对美国而言是一项难以掌握的复杂技术，因为将17种稀土元素彼此分离涉及诸多化学和机械方面的难题。

咨询公司Project Blue矿物分析师唐宁（Todd Downing）表示：“西方国家在减少对华依赖方面处于更有利的地位，但要在整个价值链上取代中国的供应则要困​​难得多。”

不可否认，美国的稀土企业正在成长。例如MP Materials本月早些时候开始向通用汽车（General Motors）交付由其自产精炼稀土制成的磁铁，这是双方2021年签署协议的一部分。

在获得美国政府投资后，USA Rare Earth今年开启了收购狂潮，先后买下了一座巴西矿山和一座法国加工厂。Energy Fuels今年早些时候也同意收购一家在南卡罗来纳州建有大型磁铁工厂的公司。

金融服务公司Clear Street稀土分析师摩尔（Tim Moore）表示：“稀土产业的本土化进程正在推进”，“虽然目前还处于起步阶段，但这一进程确实正在发生。”

包括Nth Cycle和Ucore Rare Metals在内的初创企业，也一直在尝试稀土精炼的新方法。

电动汽车行业组织ZETA负责人戈尔（Albert Gore）表示：“美国在发展整个供应链的材料生产能力方面，继续取得迅速进展”。电动汽车行业是稀土磁铁的大用户。

尽管如此，据路透社本月早些时候报道，一些中国供应商已开始暂缓向美国发货。如果中国最高领导层决定正式禁止出口，这可能会对美国制造商构成更广泛的威胁。

例如，去年在中国的稀土供应中断后，福特汽车曾一度关闭在美国的工厂。

初创企业Nth Cycle首席执行官奥康纳（Megan O’Connor）表示：“我们都在竭尽全力，争取尽快建立起加工能力。”该公司开发了一项据称可用于稀土加工的技术，并于本周早些时候与全球大宗商品交易巨头瑞士嘉能可（Glencore）签署了一份价值10亿美元的供应协议。