中美元首星期四（9月24日）在华盛顿举行今年第二次会晤。峰会前夕，美方先后在贸易休战和对台军售上释放新信号；与此同时，原本高受期待的波音新增大单却出现降温。受访学者认为，这些动作有助营造稳定气氛，但并不意味着双方已准备一次性解决重大分歧。

美国财政部长贝森特与中国副总理何立峰星期天（9月20日）在纽约会谈后，星期三（9月23日）又在华盛顿会晤。贝森特在会后受访时说，美中同意把原定11月10日届满的贸易休战延长两个月至明年1月10日。

他也提到，双方在讨论能否达成一项“更大的协议”，延长休战可争取更多谈判时间。

但经贸成果未必如外界原先期待。

美国总统特朗普與中国国家主席习近平今年5月首场会谈前，中美及波音一度讨论多达500架飞机的交易；特朗普5月还曾称，200架订单最终可能增至750架。

路透社引述两名知情人士报道，波音原本希望中国在“习特二会”期间再承诺采购数百架飞机，目前转为争取落实今年5月达成的200架飞机协议。美国贸易代表格里尔星期一（9月21日）则说，其中约140架订单进展良好，另有10架正在敲定。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛接受《联合早报》访问时分析，贸易休战延长和军售表态，都是特朗普希望与习近平达成重大、复杂交易前释放的积极信号。

不过，他认为关税等具体协议仍很难一次敲定，休战期延长反而显示峰会后还要继续谈细节。“（会谈）场面宏大、信号积极，但是可能最后协议的明晰程度，不如大家的预期那么高。”

台湾问题则是另一观察焦点。

特朗普政府去年12月批准约110亿美元（140亿新元）对台军售，但另有约140亿美元军售案已搁置数月。特朗普5月与习近平会晤后曾称，后者是“非常好的谈判筹码”。

对此，四名共和党参议员星期三致函美国国务卿鲁比奥和国防部长赫格塞思，要求释放逾150亿美元被搁置的对台安全援助及军售。

鲁比奥当天在纽约接受媒体联访，被问及尚待批准的对台军售案时说，对外军售须衡量美国自身库存、补充产能和全球军事需要，“如果我们卖给你某样东西，我们就没有了。”

他强调，这项考量并非只针对台湾，目前相关军售仍在审查。

台北一名男子9月24日在餐厅内，观看美国总统特朗普迎接中国国家主席习近平抵美访问的电视新闻报道。（法新社）

中国人民大学国际关系学院外交学系教授王义桅受访时认为，美方强调对外军售取决于自身需求，这可避免被解读为屈服于北京压力，同时减少峰会前对中美关系的干扰。他说，这种表态“实际上就是不希望得罪中国吧”。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中则对本报说，鲁比奥的说法虽然“很笼统，但是其实意思也很清楚”，是以美国自身库存和其他地区需求为准，用较软方式解释军售可能延宕。他指出，美国历来会考虑军售宣布时机；若今年最终没有新的对台军售，将与特朗普第一任期频繁批准军售形成明显差异。

美国长期依据《台湾关系法》维持对台安全支持；1982年提出的“六项保证”，包括未同意事先就对台军售与北京协商。但路透社此前引述知情人士称，习近平此行预计将援引1982年中美《八一七公报》，要求特朗普停止对台军售。