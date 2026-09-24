中国国务院总理李强呼吁国际社会加强数字联通，弥合数字鸿沟，完善数字治理，推动更加自由、普惠、有序的贸易。他并呼吁加快推进数字贸易等规则磋商，反对阵营化、排他性安排，努力找到最大公约数，构建公正合理的经贸秩序。

据新华社报道，第五届全球数字贸易博览会星期四（9月24日）上午在浙江省会杭州举行启动仪式。马来西亚首相安华、吉尔吉斯斯坦总理卡瑟马利耶夫（Adylbek Kasymaliev）等出席并致辞，来自近50个国家和地区及有关国际组织的1200多名各界代表出席活动。

李强出席启动仪式致辞时表示，数字贸易的蓬勃兴起带来新的动力和机遇，世界经济迎来广袤蓝海，各国市场对接更加便利，全球贸易加快创新发展。与之相伴，新的发展分化、新的经贸壁垒、新的规则缺失等一些问题和挑战也更加凸显、更趋复杂。

李强认为，在经济全球化潮流面前，国际社会应当精诚协作。要加强数字联通，推动更加自由的贸易；坚定推进标准等对接互认，促进各国市场有机协同。要弥合数字鸿沟，推动更加普惠的贸易；加强数字贸易领域南北合作，在技术、基建、人员培训等方面加大对发展中国家支持。

李强并呼吁完善数字治理，推动更加有序的贸易。尊重各国实际，更好发挥世贸组织等机制作用，加快推进数字贸易等规则磋商，反对阵营化、排他性安排，努力找到最大公约数，构建公正合理的经贸秩序。

对于中国在其中可以发挥怎样的作用，李强表示，中国将持续扩大数字消费需求，实施数字消费提升行动，深入推进“人工智能（AI）+消费”，进一步放宽市场准入，优化跨境电商零售进口政策，与各国分享市场机遇。

中国也将持续夯实数字产业支撑，加快建设现代化产业体系，加强数字领域国际交流合作，赋能全球数字化进程。

李强说，中国的人工智能等技术发展坚持开源开放路线，搭建起各国都能攀登的“数字阶梯”。中国将持续优化数字发展环境，加强数字贸易标准化建设，完善数据基础制度和监管模式，推动数字贸易投资合作，为完善国际规则贡献中国方案。