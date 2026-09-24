大豆、高粱等美国农产品，预计将成为美国总统特朗普与中国国家主席习近平本周峰会的重要议题。美国农业界呼吁特朗普推动中国扩大采购，并取消对美国农产品征收的报复性关税。

据路透社报道，美国大豆协会和美国高粱生产者协会等农业团体上周致函特朗普，敦促他争取中国取消关税，并落实采购承诺。其中，高粱生产者协会希望中国作出“具体且可执行的年度承诺”，每年采购500万至700万吨美国高粱，高于贸易战前约400万至500万吨的水平。

这些团体也要求特朗普不要恢复对中国建造或运营的船舶征收美国港口停靠费。这项收费每次停靠可达数百万美元（100万美元约等于128万新元），去年实施后不久便暂停，但暂停措施将于11月到期，届时正值美国农作物收获季节。

美国农民是特朗普的重要支持群体，巩固对华农产品贸易，有望为面临11月中期选举逆风的特朗普及其共和党提振声势。特朗普关税政策引发的全球贸易动荡，以及推高通胀的对伊朗战争，已冲击美国农业，并推高食品、燃料等日常消费品价格。

不过，分析人士预计，此次中美元首峰会难以为美国农业带来重大突破，双方可能只会重申此前的农作物采购目标，而不会签署新协议。

特朗普去年对中国商品加征高额关税后，中国曾连续数月停止采购美国农作物。北京对美国大豆等农产品加征的10%报复性关税至今仍未取消，削弱了美国农产品相对于巴西等竞争供应国的价格优势。

今年夏季，随着中美就更广泛的贸易问题展开磋商，中粮集团和中储粮两家国有进口商重返美国大豆市场，尽管巴西大豆价格更低。中国民营企业则因关税推高成本，继续回避采购美国大豆。

一名美国大豆出口商说：“阻碍民营压榨企业入市采购的，就是那项尚未取消的关税。”他指出，取消关税后，从美国太平洋西北部港口出口的大豆，价格就能与巴西大豆相当。

目前，中国仍是美国大豆的重要出口市场，近年来吸纳约一半的美国大豆出口，但这一比例已低于特朗普近10年前首次入主白宫前接近三分之二的水平。